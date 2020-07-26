انت الان تتابع طالبان تتهم الحكومة الأفغانية بإعادة اعتقال سجناء تم إطلاق سراحهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عناصر من حركة طالبان

اتهم مكتب حركة طالبان في الدوحة الحكومة الأفغانية مساء أمس السبت بإعادة اعتقال سجناء من الحركة، تم إطلاق سراحهم مؤخرا

وكانت الحكومة الأفغانية قد أطلقت سراح أكثر من أربعة آلاف من سجناء حركة طالبان وفي المقابل أطلق مسلحو الحركة سراح أكثر من 700 سجين، بموجب اتفاق لتبادل السجناء بين أمريكا وطالبان، يهدف إلى تمهيد الطريق لإجراء محادثات سلام بين الأفغان.

وكتب سهيل شاهين، أحد المتحدثين باسم حركة طالبان في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أمس أن هيئة الاستخبارات الأفغانية أجرت عمليات مفاجئة ضد المسلحين الذين تم إطلاق سراحهم.

وأضاف أن الإدارة في كابول "ستتحمل المسؤولية عن التبعات، إذا لم تتوقف عمليات الاعتقال المزعومة"

وتابع شاهين أن السجناء، الذين تم إطلاق سراحهم ملتزمون بتعليمات صادرة عن الحكومة الأفغانية للبقاء في المنزل وعدم العودة إلى ساحات القتال.

لكن ذكر متحدث باسم مستشار مجلس الأمن القومي الأفغاني، جاويد فيصل اليوم الأحد أن عددا من السجناء الذين تم إطلاق سراحهم عادوا في الواقع إلى ميادين القتال.

ورفض فيصل أيضا مزاعم طالبان بأن هناك عمليات لإعادة اعتقال السجناء الذين تم إطلاق سراحهم.

ومن جهة أخرى، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أمس السبت بالتوقيت المحلي أن المبعوث الأمريكي لأفغانستان، زلماي خليل زاد، غادر بلاده متوجها إلى أفغانستان في زيارة تشمل أيضا أربع دول أخرى هي بلغاريا والنرويج وباكستان وقطر.

Advertisements

ونقلت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم الأحد عن وزارة الخارجية الأمريكية قولها إن خليل زاد سيضغط من أجل إجراء محادثات بين الحكومة الأفغانية وطالبان.

وفي الدوحة وكابول، سيضغط خليل زاد لتسوية القضايا المتبقية قبل إجراء مفاوضات أفغانية بين الحكومة وطالبان، بالأخص عمليات تبادل أخيرة للسجناء وخفض العنف، حسب البيان

وفي إسلام آباد، سيطلب دعم باكستان في الجهود الرامية إلى المضي قدما في المفاوضات الأفغانية.

وفي أوسلو وصوفيا، سيطلع السفير خليل زاد الحليفتين بحلف شمال الأطلسي(ناتو) على مستجدات عملية السلام الأفغانية.

وتابع البيان "الطرفان أقرب من أي وقت مضى لبدء مفاوضات أفغانية داخلية، وهي الخطوة المقبلة الرئيسية لإنهاء الحرب المستمرة في أفغانستان منذ 40 عاما" مضيفا أنه "على الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه حول تبادل السجناء، فإن القضية تتطلب جهدا إضافيا للتسوية بشكل كامل".

وقال خليل زاد "إنها لحظة حاسمة للسلام في أفغانستان" مضيفا أنها "لحظة مهمة لأفغانستان وربما للمنطقة".

وبموجب اتفاق سلام بين أمريكا وحركة طالبان، تم التوقيع عليه في الدوحة، طالبت طالبان بإطلاق سراح خمسة آلاف من السجناء، وأطلقت الحكومة الأفغانية سراح 4245 حتى الآن.

وفي المقابل، أطلقت طالبان سراح أكثر من 860 من الرهائن من القوات الحكومية الأفغانية، من أصل ألف مذكورين في الاتفاق.