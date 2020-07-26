أمكراز يقدم روايته بشأن “التعويضات السمينة” لأعضاء ديوانه المشتغلين خلال الحجر

نفى محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، خبر صرفه تعويضات وصفت بـ”السمينة” لفائدة أعضاء ديوانه، واصفا إياه ب”الافتراء والبهتان”.

ونشر محمد أمكراز تدوينة على حسابه في فايسبوك، أوضح، من خلالها، أنه تم “صرف تعويضات، همت فقط أعوان تفتيش الشغل، الذين اشتغلوا خلال فترة الحجر الصحي، ولايزالون مستمرين في عمليات مراقبة المقاولات، ومدى احترامها لشروط الصحة والسلامة”، مشددا على أن “الأمر تم وفق معايير موضوعية واضحة”.

وأما بشأن المديرين المركزيين؛ فقال المسؤول الحكومي نفسه إن ” مديرين مركزيين استفادا من التعويضات..، وتحملا ضغوطا استثنائية، خلال هذه المرحلة، وأن التعويضات كانت فعلا في حدود ما تتيحه الإمكانيات المالية المحدودة للوزارة”.

وعبر أمكراز عن شكره لكافة أطر الوزارة، من كاتب عام، ومفتش عام، ومديرين مركزيين، بالإضافة إلى أطر إدارية، فضلا عن أعوان تفتيش الشغل، وكذا جميع المنتسبين إلى أسرة الوزارة، على ما أسماه بـ”العمل النوعي، الذي قاموا به ولا يزالون خلال هذه الفترة، وما تحملوه، أيضا، من ضغط كبير، ينم عن وعي بدقة المرحلة، التي تمر منها بلادنا، التي تقتضي تظافر مجهودات الجميع”.