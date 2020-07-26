أزمة صحية تفاجئ الممثل المسرحي رشيد العلوي

يمر الممثل المسرحي، رشيد العلوي، من أزمة صحية مفاجئة، ولج على إثرها قسم الانعاش، مساء أمس السبت، وتقرر خضوعه لعملية جراحية، يوم الاثنين.

وكشف الممثل المسرحي، رشيد العلوي، أن ألما في صدره دفعه إلى إجراء فحوصات في قسم المستعجلات في القنيطرة، ليتقرر نقله إلى قسم الانعاش في مصحة القلب والشرايين أكدال، في الرباط.

وأكد رشيد العلوي، من خلال حسابه، ي موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أنه سيخضع لعملية جراحية على مستوى القلب، غدا.

وكان العلوي نشطا في فترة الحجر الصحي، وقدم خمس فقرات فنية عن بعد، خلال خمسة أسابيع، هي مشهد ارتجالي بعنوان “المغاربة أهل للكرم والترحيب”، ومشهد وصف الموت من مسرحية “هاملت” لشكسبير، وآخر من مسرحية “الملك لير” لشكسبير، ومشهد كوميدي بعنوان “بطاقة فنان”، تمثيلية اجتماعية بعنوان “تزوجت مرا صغر مني”.