البحرية الملكية تجهض عملية تهريب أزيد من طن من المخدرات عبر المتوسط

أجهضت البحرية الملكية، اليوم الأحد، عملية تهريب أزيد من طن من المخدرات في مياه المتوسط.
وقال مصدر عسكري، إن خفر السواحل في البحرية الملكية، وأثناء دورية له في البحر الأبيض المتوسط، أجهض محاولة للتهريب.
وأوضح المصدر ذاته أن المعني بالأمر تخلص من شحنته، المكونة من 14 عبوة، و22 علبة بلاستيكية من الشيرا.
وسلمت البحرية الملكية الشحنة، التي يزيد وزنها عن طن إلى الدرك الملكي، لاستكمال الإجراءات المعتمدة، بعدما تم العثور عليها على بعد 15 كيلومترا من الساحل.
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