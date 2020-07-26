وفد مجلس النواب الليبي يصل إلى المغرب والمالكي يستعد للإعلان عن تفاصيل الزيارة

استقبل رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، اليوم الأحد، عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، الذي يقود وفدا ليبيا ينتظر أن يلتقي مسؤولين مغاربة.

المالكي، شد الرحال إلى مطار سلا، لاستقبال صالح، والوفد المرافق له، الذي يضم عبد الهادي الحويج، وزير خارجية حكومة الشرق، الموالية للمشير خليفة حفتر.

وبعد استقبال اليوم، من المرتقب أن يدلي المالكي، غدا الاثنين، في مقر المجلس، بتصريح رسمي، مباشرة بعد اللقاء، الذي سيعقده مع رئيس مجلس النواب مع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي.

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وكان من المنتظر أن يجري صالح زيارة رسمية للجارة الجزائر، للقاء الرئيس عبد المجيد تبون، إلا أنها ألغيت من دون توضيحات، بينما سبق للمغرب أن استقبل عضو الوفد الليبي، عبد الهادي الحويج، قبل أشهر قليلة.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي، عرف جلسة ساخنة حول الملف الليبي، بداية شهر يوليوز الجاري، بينما تشبث المغرب باتفاق الصخيرات، وانتقد التدخلات الأجنبية على الأراضي الليبية.

وأبلغ وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مجلس الأمن الدولي ثلاثة رسائل، عبر فيها عن “قلق وخيبة أمل، ودعوة المملكة المغربية إلى التعبئة” في مواجهة التدهور المستمر للوضع في ليبيا، مشددا على أهمية القضية الليبية للمغرب بالقول: “بالنسبة إلينا، ليبيا ليست مجرد قضية دبلوماسية. استقرارنا، وأمننا يرتبط بالوضع في ليبيا”.