بنك المغرب: قيمة الدرهم تتحسن مقابل الأورو

أفاد بنك المغرب أن قيمة الدرهم تحسنت بنسبة 0,12 في المائة مقابل الأورو، وبنسبة 1,24 في المائة مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة ما بين 16 و22 يوليوز الجاري.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول مؤشراته الأسبوعية، أنه لم يتم، خلال الفترة الحالية، إجراء أية عملية مناقصة في سوق الصرف، مشيرا إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، يوم 17 يوليوز الجاري 294,6 مليار درهم بزيادة نسبتها 24,7 في المائة على أساس سنوي.

وأضاف بنك المغرب أنه ضخ 111,5 مليار درهم، منها 45 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و 34,6 مليار درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و 28,9 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، وثلاث ملايير درهم برسم عمليات مبادلة للصرف.

وفيما يتعلق بسوق ما بين البنوك، يسجل المصدر ذاته، بلغ حجم التداول اليومي 6,7 مليار درهم، واستقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة عند نسبة 1,5 في المائة في المتوسط، مبرزا أنه ضخ مبلغ 40 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، خلال طلب العروض ليوم 22 يوليوز الجاري (تاريخ الاستحقاق 23 يوليوز).

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وبخصوص نشاط البورصة، أشارت المذكرة نفسها إلى أن مؤشر “مازي” سجل انخفاضا نسبته 0,4 في المائة، ليصل بذلك أداؤه السلبي، منذ بداية العام إلى 16,1 في المائة، موضحة أن هذا التطور يعكس على وجه الخصوص، انخفاض المؤشرات القطاعية خصوصا “الاتصالات” بنسبة 1,1 في المائة، و”خدمات النقل” بنسبة 4 في المائة، بينما تحسنت مؤشرات قطاعي “التعدين”، و”الأبناك” بنسبة 4,1 في المائة، و0,1 في المائة على التوالي.

وأشار البنك إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 272,5 مليون درهم مقابل 311,5 مليون درهم أسبوعا قبل ذلك ، فيما استقر المبلغ اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم عند 48,8 مليون درهم مقابل 61,9 مليون درهم أسبوعا قبل ذلك .