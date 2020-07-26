أب من تارودانت: زوجتي أنجبت توأمًا والمستشفى سلمنا واحدًا فقط..وإدارة المستشفى توضح

في واقعة في غاية الغرابة؛ عبر أب لتوأم، عن حزنه الشديد على فقدان رضيعته، وذلك بعد إنجابها داخل مستشفى “مختار السويسي” يوم الأربعاء الماضي.

وقال محمد أمزيل إنه فقد ابنته الرضيعة مباشرة بعد ولادتها داخل مستشفى تارودانت، متسائلا عن مكان رضيعته، التي لم يرها بعد.

تفاصيل الواقعة تعود إلى، يوم الأربعاء الماضي، إذ قال محمد أمزيل، في حديثه مع “اليوم24″، إن زوجته انجبت توأما، لكنهما فوجئا بإخبارهما من طرف المستشفى بأن أحدهما توفي، وما يستدعي الغرابة في هذا الموضوع، حسب تعبيره، أنه لم يتواصل بجثة الرضيعة.

وأضاف محمد أن إدارة المستشفى لم تسلمه جثة رضيعته، وتساءل إن كانت ابنته ميتة فعلا، “فأين جثتها؟”.

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وأشار محمد إلى أن زوجته تعيش معاناة نفسية حادة، بعد فقدان ابنتها، مضيفا “لا نعلم أين ابنتنا، اعطونا واحدة، والأخرى نتساءل أين هي، وإذا قد ماتت كما يقولون، أين جثتها؟.

وفي المقابل، اتصل “اليوم 24” بمدير المستشفى الإقليمي “مختار السويسي” في تارودانت، فعبر الأخير عن مفاجأته بتصريحات أب الرضيعة المعنية، مشيرا إلى أنها تصريحات في غاية الخطورة.

ولفت المدير الانتباه إلى أنه لا علم له بما يقوله أب الرضيعة المعنية، إذ بعد توصله إلى معلومات عنه، وزوجته، شدد على أن جثة رضيعتهما موجودة داخل مستودع الأموات، وأن الأب لم يأت لتسلمها.

