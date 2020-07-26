جنوب افريقيا تتصدر دول القارة من حيث أعداد الإصابة بكورونا.. 12 ألف في يوم واحد!

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية جنوب إفريقيا، عن تسجيل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، وسط استمرار تفشي الوباء على نطاق واسع في البلاد، وإصابته لمسؤولين في الحكومة.

وقالت وزارة الصحة في البلاد في ساعات متأخرة من أمس السبت، حسب ما نقاته وكالات أنبتء، أنه تم رصد 12204 إصابات جديدة بالفيروس خلال يوم واحد.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس المستجد، التي سجلت في جمهورية جنوب إفريقيا 434200 إصابة، وبلغ عدد حالات الشفاء من المرض 263054 حالة.

إلى جانب الإصابات الجديدة، سجلت الوزارة 312 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس في يوم واحد، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 6655 حالة وفاة.

وتعد جمهورية جنوب إفريقيا اليوم خامس أكبر بؤرة لفيروس كورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند وروسيا، ويعود إليها أكثر من 50 في المائة من إجمالي عدد الإصابات بـ”كوفيد-19″ التي تم رصدها في القارة السمراء.