مخطط لاستئناف الرحلات الجوية إلى قبرص واليونان و"دول خضراء"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تعليمات إلى وزيرة المواصلات، ميري ريغيف، بالشروع في وضع مخطط لاستئناف الرحلات الجوية إلى كل من قبرص واليونان وغيرها من "الدول الخضراء" ذات الوضع الوبائي منخفض الخطورة التي يسمح بالسفر منها وإليها.

وكان الاتحاد الأوروبي قد استثنى إسرائيل من قائمة الدول التي يسمح بدخول مواطنيها إلى دول الاتحاد، ووضع الاتحاد الأوروبي "قائمة حمراء" يمنع على مواطنيها الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، وتضم الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل وروسيا والسعودية وتركيا.

كما لم يرد اسم إسرائيل في قائمة الدول التي نشرتها بريطانيا لإعفاء القادمين إليها من الحجر المنزلي لمدّة 14 يومًا بدءًا من 10 تموز/يوليو الجاري، واقتصرت على دول من الاتحاد الأوروبي، غالبًا.

ومنذ آذار/ مارس الماضي، قيدت الحكومة الإسرائيلية بشكل كبير حركة الرحلات الجوية، ضمن التدابير المتخذة لمنع تفشي كورونا. وتسبب تقييد حركة الطيران بأضرار مادية غير مسبوقة لشركات الطيران الإسرائيلية، وإخراج المئات من العاملين في المطارات وشركات الطيران إلى عطلات غير مدفوعة الأجر.