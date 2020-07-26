25 أسيرا فلسطينيًا يُنهون تعليمهم الجامعيّ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أنهى 25 أسيرا فلسطينيًا، تعليمهم الجامعي، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وحصلوا على درجة البكالوريوس من جامعة القدس المفتوحة، للعام الدراسي 2019/2020، بحسب ما أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، في بيان صحافي.

وذكرت الهيئة، أن جهودا حثيثة تُبذل من قبل طاقم الهيئة وجامعة القدس المفتوحة، لإتاحة الفرصة للأسيرات في معتقل "الدامون" لإكمال تعليمهم الجامعي والحصول على درجة البكالوريوس.

وأوضحت أن برنامج تعليم الأسرى داخل السجون يأتي نتاجا لمذكرة تفاهم وقعت بين وزارة التعليم العالي، وهيئة الأسرى، والجامعة، مُشيرة إلى أن التدريس يجري حاليا في ستة معتقلات وهي: (النقب، وريمون، وإيشل، وغلبوع، ونفحة، وعسقلان).

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وبارك رئيس هيئة الأسرى، قدري أبو بكر، للأسرى الخريجين ولذويهم، وثمن جهودهم المبذولة وإنجازاتهم على مدار السنوات.

وأكد أبو بكر أن نضال الأسرى لم يتوقف عند حدود السجن، وبإرادتهم تمكنوا من تحدي السجان وتحقيق هدفهم بتحويل المعتقلات إلى أكاديميات علم ومعرفة.

يذكر أن هناك 1070 أسيرا داخل سجون الاحتلال، ملتحقون حاليا ببرامج تعليمية لإكمال شهادتهم الجامعية الأولى (البكالوريوس)، من بينهم 832 أسيرا ملتحقون حاليا بالبرنامج التعليمي الذي تطرحه جامعة القدس المفتوحة.