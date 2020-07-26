إيران: أكثر من 200 وفاة بكورونا و"إنهاك" في القطاع الصحيّ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّلت إيران 216 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، اليوم الأحد، فيما حذرت وزارة الصحة من؛ "إنهاك في صفوف الموظفين الصحيين".

وقالت الناطقة باسم وزارة الصحة، سيما سادات لاري: "مصادر القلق الأكبر بالنسبة إلينا تكمن في الإصابات والإنهاك في صفوف الموظفين الصحيين".

وأضافت: "يمكننا مساعدتهم (الموظفين الصحيين) ومنع تفشي المرض عبر الالتزام بالإرشادات الأساسية على غرار غسل اليدين ووضع الكمامات والتباعد الاجتماعي".

وذكرت لاري أن تسجيل 216 وفاة في الساعات الـ24 الأخيرة يرفع العدد الإجمالي للوفيات جرّاء الفيروس في البلاد إلى 15 ألفا و700.

وأفادت أنه تم تصنيف 12 من محافظات البلاد الـ31 على أنها ضمن النطاق "الأحمر" (أي الأكثر خطرا لجهة تفشي كوفيد-19) و13 في حالة "تأهب" أو قريبة من التصنيف الأحمر.

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وفرضت السلطات وضع الكمامات في الأماكن العامة المغلقة وسمحت للمحافظات الأكثر تضررا بما فيها طهران، بإعادة فرض القيود التي تم رفعها بالتدريج منذ نيسان/أبريل لإعادة فتح اقتصاد البلد الخاضع لعقوبات اقتصادية أميركية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت السلطات، إصابة 5000 موظف في قطاع الصحة بفيروس كورونا، بينما لقي 140 حتفهم.

وارتفع عدد الوفيات بالفيروس منذ أواخر حزيران/ يونيو، وحصد الفيروس أرواح أكثر من مئتي شخص كل يوم تقريبا على مدى الأسبوع الماضي. وسجّل عدد قياسيّ، يوم الثلاثاء الماضي، عندما أعلنت السلطات، عن وفاة 229 شخصا بالفيروس.

وأعلنت إيران عن أولى الإصابات لديها بفيروس كورونا، في 19 شباط/ فبراير، وسرعان ما تحوّلت إلى البلد الأكثر تضررا بالوباء في الشرق الأوسط.