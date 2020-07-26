الإحصاء الإسرائيلية: دخل 65% من العرب لا يكفي لإنهاء الشهر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عبّر 55% من المواطنين في إسرائيل، و65% من المواطنين العرب، عن خشيتهم من أن دخلهم لا يكفي لإنهاء الشهر، كما عبر 39% من أبناء 65 عاما فما فوق عن تخوف كهذا. جاء ذلك في استطلاع شامل نشرته دائرة الإحصاء الإحصاء المركزية الإسرائيلية اليوم، الأحد.

وتناول الاستطلاع تخوفات المواطنين من جراء انتشار فيروس كورونا، وارتباط ذلك بالصحة النفسية والرفاه الاقتصادي، خاصة في أعقاب الإغلاق الذي جرى فرضه في أعقاب موجة كورونا الأولى، والتخوف من أن تفرض الحكومة الإسرائيلية إغلاق آخر في الفترة القريبة المقبلة.

وتراجع الوضع الاقتصادي لدى 41% من مجمل المواطنين في إسرائيل، ولدى 49% من المواطنين العرب، في أعقاب جائحة كورونا.

وعبر المستطلعون عن تخوفهم من ألا يتمكنوا من تغطية نفقاتهم الشهرية، في أعقاب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، وتبين أن نسبة المواطنين في إسرائيل الذين يتخوفون من ذلك في الاستطلاع الحالي أعلى بـ9% من الاستطلاع السابق الذي نشرته دائرة الإحصاء في أيار/مايو الماضي.

وتبين من الاستطلاع أن 8.5% (478.6 ألف نسمة) من أبناء سن 21 عاما فما فوق، أن وضعهم الصحي ساء خلال فترة جائحة كورونا، وترتفع هذه النسبة إلى 13% لدى أبناء 65 عاما فما فوق.

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وعبر 65% عن تخوفهم من الإصابة بكورونا، بينما قال 38% إنهم يخشون من تردي حالتهم الصحية لأسباب أخرى.

وقال 21% من المستطلعين (حوالي 1.2 مليون نسمة)، و33% من المواطنين العرب، إنهم أو أحد أفراد عائلتهم قلّص كمية الطعام أو عدد الوجبات التي يتناولها أسبوعيا. وذكر 14% أنهم يستعينون بشخص يعينهم على إحضار الطعام والدواء.

وأفاد 42% من المستطلعين بأنهم يشعرون بتوتر وهلع، وهذا ارتفاع بنسبة 11% قياسا بالاستطلاع السابق. وقال 21% إنه يشعرون بالكآبة، مقابل 16% في موجة كورونا الأولى، بينما قال 19% إنهم يشعرون بالعزلة، وهذه نسبة مشابهة للاستطلاع السابق.

وفي أوساط أبنا 65 عاما فما فوق كان النتائج أخطر: 24% يشعرون بالعزلة، 38% يشعرون بتوتر وهلع، و20% يشعرون بالكآبة.