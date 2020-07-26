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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. 100 % عودة موظفي حكومة عجمان لمقار العمل من 3 أغسطس والان مع التفاصيل
الأحد 26 يوليه 2020
أعلنت دائرة الموارد البشرية بعجمان عن عودة موظفي حكومة الإمارة إلى مقار العمل بنسبة 100 % اعتبارا من 3 أغسطس المقبل.
جاء ذلك بناء على التعميم الذي أصدرته الدائرة لكافة الجهات الحكومية بإمارة عجمان والمتضمن رفع نسبة العودة إلى مقار العمل في جميع الجهات الحكومية بنسبة 100 % اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2020م.
ونص التعميم على إلغاء الفئات المستثناة من العودة إلى مقار العمل وتطبيق نظام العمل عن بعد، باستثناء فئة الموظفين المصابين بأمراض مزمنة بناءً على تقرير طبي معتمد من الجهات الطبية المختصة على أن يتم اعتماده من قبل اللجنة الطبية في الإمارة والتي تحدد الأمراض المزمنة التي تستدعي العمل عن بعد، بالإضافة إلى استمرار العمل بكافة التعاميم الصادرة سابقا عن دائرة الموارد البشرية بشأن العمل عن بعد بما لا يتعارض مع أحكام هذا التعميم.
وأكدت الدائرة على ضرورة التزام جميع الجهات الحكومية بتطبيق معايير السلامة والإجراءات الاحترازية بما يضمن استمرارية العمل والحفاظ على سلامة الموظفين والمتعاملين.
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