شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف مواقع وتجمعات حوثية في الجوف والان مع التفاصيل

الأحد 26 يوليه 2020 قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 26/تموز/2020، مواقع وتجمعات حوثية في الجوف شمال شرقي اليمن.

وقال مصدر محلي إن مواقع وتجمعات حوثية في مديرية خب والشعف بالمحافظة، تعرضت لقصف جوي وعنيف. Advertisements وأكد المصادر أن التحليق في أجواء المحافظة مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي

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