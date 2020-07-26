حمدان بن محمد: أمن وسلامة المجتمع أولوية حاكم دبي

الأحد 26 يوليه 2020

أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن جائحة كوفيد 19 شكلت تحدٍ حقيقي للعالم أجمع، مشيراً إلى أن دبي ودولة الإمارات، وبفضل الرؤية الاستشرافية للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اتخذت نهجاً استباقياً في التعامل مع هذا التحدي، مكّنها من احتواء تداعيات الأزمة.



لافتاً إلى أن جميع التدابير الاستباقية التي طبقتها حكومة دبي، وضعت أمن وسلامة المواطنين والمقيمين في صدارة أولوياتها، وفعّلت منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات التي أثبتت فعاليتها وأثمرت عن تفادي التأثير السلبي للأزمة على مختلف القطاعات الاقتصادية والصحية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال لقاء ولي عهد دبي بفريق عمل برنامج دبي للتميز الحكومي في مقر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بحضور عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي، ود. هزاع النعيمي، المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي، وفريق البرنامج، حيث اطلع على نتائج استطلاع رأي استثنائي أجراه برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لمجتمع إمارة دبي حول الإجراءات التي اتخذها الجهات الحكومية استجابة لإدارة أزمة جائحة كورونا.

وقال ولي عهد دبي: "أثبت التعامل مع تحدي كوفيد 19 عمق التأثير الإيجابي للتلاحم المجتمعي في دولة الإمارات، والترابط والثقة بين أفراد المجتمع والحكومة، ومنهجها للاستفادة من هذه التجربة وتحويل التحديات إلى فرص، الأمر الذي مكنها من التصدي بكفاءة واقتدار لما أفرزته هذه الجائحة من تداعيات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، وأثبتت حكومة دبي كفاءتها من خلال تطبيق أعلى معايير الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها وفق توصيات المنظمات الدولية، مع وضع سلامة المجتمع على رأس أولوياتها تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والذي أكد على ضرورة تبني استراتيجية متكاملة لحماية المجتمع".

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وأضاف سموه: "نحن فريق عمل واحد وبتضافر جهود كافة الجهات المعنية ووعي مجتمعي حققنا نسبة رضا اجمالية بلغت 88%، فخور بفريقي الذي بذل كل الجهود الممكنة لضمان سلامة وسعادة جميع سكان امارة دبي، واليوم نجني ثمار استثماراتنا في الكفاءات الوطنية وبناء منظومة عمل حكومية تستبق التحديات، وتجلى ذلك بسرعة استجابتها للتعامل مع الوضع المستجد وقدرتها على تحصين المجتمع وضمان سلامة جميع أفراده، مع الحفاظ على استمرارية الأعمال، مشكلين نموذجا يحتذى في قيادة الأزمات".

ويأتي إطلاق هذا الاستطلاع في إطار الاهتمام الذي توليه حكومة دبي للتواصل مع جميع فئات المجتمع والتعرف على احتياجاتهم وآرائهم في السياسات والخدمات التي تقدمها الحكومية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تطويرية وتحسينية لضمان جودة الحياة ورفاهية العيش لكل سكان دبي.

وتم تصميم الاستطلاع الاستثنائي للتعرف على رأي مجتمع إمارة دبي بكل أطيافه في الإجراءات التي اتخذتها حكومة دبي خلال أزمة وباء كورونا المستجد، ومن ثم الخروج بأفكار ومبادرات تمكن دبي من تحقيق الريادة في مجال الإجراءات الاحترازية خلال الأزمات.

وتبين نتائج استطلاع الرأي أن نسبة المعدل العام عن رضا المجتمع بلغت 88% في حين بلغت عن الإجراءات الوقائية والاحترازية 88%، ونسبة رضا المجتمع عن استدامة الحياة واستمرارية الأعمال 87%، بينما بلغت نسبة الرضا عن التعديلات والإجراءات البديلة 89%. وشملت عينة الدراسة فئات متنوعة من مجتمع إمارة دبي من حيث الجنس والعمر وقطاع العمل والمؤهل الدراسي.