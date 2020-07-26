شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسجل 3 وفيات و289 إصابة جديدة بـ"كورونا" والان مع التفاصيل

الأحد 26 يوليه 2020 أعلنت مملكة البحرين اليوم عن تسجيل ثلاث وفيات و289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

واوضحت وزارة الصحة البحرينية ان العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس ارتفع إلى 140 حالة ، فيما وبلغ العدد الاجمالي للحالات المتعافية 35205 حتى الان بعد تسجيل 379 حالة وان عدد الحالات القائمة بلغ اكثر من 340 حالة.

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