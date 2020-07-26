محلل سياسي يمني يعلق على تصريحات وزير خارجية بلاده حول النخبة الحضرمية

الأحد 26 يوليه 2020

قال جمال حيدرة في تصريحات خاصة في البداية أحب ان أوضح أن وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي جاء تعيينه كوزير للخارجية لصالح حزب الإصلاح الذراع السياسي والعسكري لقطر في اليمن، وقد اتضح ذلك بشكل جلي حينما دشن الحضرمي عمله بجملة اتهامات لدولة الإمارات ومن ثم المملكة، كاشفا في وقت مبكر عن الهدف الذي جاء إلى الخارجية من أجله.



وأضاف حيدرة أما عن أحاديثه المسيئة للنخبة الحضرمية ووصفها بالمليشيات فلا يمكن أن نفهمه خارج ذلك التوجه المكلف به من قبل حزب الأصلاح وراعيتهم قطر، لاسيما أن تقييم النخبة الحضرمية من عدمه امر لا يخصه وليس في نطاق مهمامه.

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وأشار أن الحضرمي يعكس بوضوح فشل الدبلوماسية اليمنية في التأثير على المجتمع الدولي في سبيل إنهاء التمرد الحوثي، بل أجزم انهم يعملون لصالح الحوثي واكسبوه شرعية دولية بسبب تركهم الملف اليمني خارجيا، وتفرغوا لمهاجمة الجنوبيين وقواتهم المسلحة وفي المقدمة النخبة الحضرمية.

وقال إن الحضرمي هاجم النخبة الحضرمية لأنها من طهرت محافطة حضرموت من داعش والقاعدة وهي من سوف تحمي حضرموت من قوى الشر الاخواني، وهي من ستحمي موارد حضرموت النفطية، وهي من تحظى بقبول شعبي كبير بين اوساط الحضارم.

وأكد أنه على الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة معين عبد الملك ان يعيدا النظر في أمر الحضرمي ويستجيبا لرسالة محافظة حضرموت اللواء فرج البحسني التي طالب فيها بمحاسبة وزير الخارجية على اساءته للنخبة الحضرمية عل اعتبار انها جزء لا يتجزى من قوات المنطقة العسكرية الرابعة مع الاعتذار الفوري.