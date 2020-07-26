شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: حظر تجوال شامل خلال العيد بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قررت الحكومة العراقية اليوم الأحد تطبيق إجراءات حظر التجوال الشامل في أرجاء البلاد خلال أيام عيد الأضحى ابتداء من يوم الخميس المقبل وحتى التاسع من شهر أغسطس القادم على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وذكر بيان رسمي للحكومة العراقية أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ترأس أجتماعا للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمناقشة الإجراءات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا وأصدرت جملة قرارات أبرزها فرض حظر التجوال الشامل خلال أيام عيد الأضحى المبارك، اعتبارا من يوم الخميس المقبل ولغاية يوم الأحد التاسع من شهر أغسطس القادم ويُنظر في الحظر بعد عطلة العيد.

كما قررت الحكومة " إعادة فتح العيادات الخاصة على أن يتم الالتزام بالشروط والضوابط المعدّة من قبل وزارة الصحة ونقابة الأطباء وفتح المجال للمستثمرين الراغبين بإنشاء معامل إنتاج للأوكسجين الطبي، على أن تقدم لهم جميع التسهيلات بالتنسيق مع هيئة الاستثمار والجهات ذات العلاقة".