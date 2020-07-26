شكرا لقرائتكم خبر عن رداً على قرار بريطانيا.. إسبانيا تشدد على أنها آمنة للسائحين والان نبدء بالتفاصيل

شدت إسبانيا اليوم الأحد على أنها آمنة تماما لكل من السائحين والمواطنين، وذلك في رد على قرار بريطانيا المفاجئ بفرض حجر صحي لمدة أسبوعين على جميع العائدين من هناك والذي أثار استياء من يقضون العطلات.

وقالت وزير الخارجية الإسبانية أرانشا جونزاليس لايا إن حكومة مدريد تحاول أيضا إقناع بريطانيا باستبعاد جزر البليار والكناري من إجراءات الحجر الصحي.

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وأضافت أن انتشار الفيروس في تلك الوجهات أقل بكثير منه في المملكة المتحدة.

وقالت الوزيرة للصحفيين "إسبانيا آمنة. هي آمنة للإسبان وآمنة للسائحين".

وشهدت إسبانيا ارتفاعا في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 على مدى الأسابيع القليلة الماضية، مما دفع معظم مناطقها إلى فرض قيود على الناس بوضع الكمامات في جميع الأماكن بينما دعتهم السلطات إلى البقاء في منازلهم في عدة مناطق، بما في ذلك برشلونة.