شكرا لقرائتكم خبر عن 78 حالة وفاة و2459 إصابة جديدة بكورونا في العراق والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الاحد تسجيل 78 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 4462 حالة .

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 2459 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 110 ألاف و32 .

ولفتت الوزارة إلى أن 1900 مصابا تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 75 ألفا و217 حالة.