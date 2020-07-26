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78 حالة وفاة و2459 إصابة جديدة بكورونا في العراق

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الاحد تسجيل 78 حالة وفاة بفيروس المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 4462 حالة .

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 2459 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 110 ألاف و32 .

ولفتت الوزارة إلى أن 1900 مصابا تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 75 ألفا و217 حالة.

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