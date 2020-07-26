شكرا لقرائتكم خبر عن 78 حالة وفاة و2459 إصابة جديدة بكورونا في العراق والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الاحد تسجيل 78 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 4462 حالة .
وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 2459 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 110 ألاف و32 .
ولفتت الوزارة إلى أن 1900 مصابا تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 75 ألفا و217 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر 78 حالة وفاة و2459 إصابة جديدة بكورونا في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.