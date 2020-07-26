شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أفريقيا الوسطى السابق يعلن ترشحه للرئاسة والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى السابق فرانسوا بوزيز ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر القادم على الرغم من فرض الأمم المتحدة عقوبات عليه وصدور أمر باعتقاله بسبب مزاعم ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

وأطيح ببوزيز الجنرال السابق وقائد الجيش البالغ من العمر 73 عاما في تحرك عام 2013 من قبل ائتلاف من مسلحين شمال البلاد، مما أدى إلى إغراق البلاد في حرب أهلية عنيفة وأزمة إنسانية حادة ومستمرة.

وقال بوزيز في كلمة أمام انصاره ، انتقد فيها حكم الرئيس الحالي فوستين ارشانج تواديرا ”البلد بحاجة لرجل خبرة وسلام وإيمان راسخ“.

وتولى بوزيز السلطة أول مرة بعد انقلاب عام 2003 وظل رئيسا لعشر سنوات قبل الفرار من البلاد في عام 2013.