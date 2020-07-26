شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على 20 صاروخاً مدفونة تحت الأرض في بغداد والان نبدء بالتفاصيل

عثرت قوة أمنية عراقية على 20 صاروخاً من نوع كاتيوشا مدفونة تحت الأرض في محافظة صلاح الدين اليوم. وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي مقتضب وزعته وكالة الأنباء العراقية الرسمية بأن القطعات المنفذة للواجب في قاطع صلاح الدين عثرت خلال المرحلة الرابعة من عمليات "أبطال العراق" الأمنية على أكثر من 20 صاروخ كاتيوشا مدفونة تحت الأرض، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

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