دعوى قضائية ضد أردوغان.. وداود أوغلو يتهمه بـ"العنصرية"‎

أقامت وكيلة حزب "التحرير الشعبي" التركي المعارض، عن إسطنبول، المحامية بينار أكبينا، اليوم الأحد، دعوى قضائية ضد الرئيس، رجب طيب أردوغان بتهمة “المساس والتهجم على مؤسس الجمهورية، مصطفى كمال أتاتورك”.

جاءت الدعوى على خلفية تصريحات لأردوغان بعيد القرار القضائي الصادر في 10 يوليو/تموز الجاري، والخاص بتحويل "آيا صوفيا" من متحف لمسجد وافتتاحه للعبادة ، حيث قال حينها إن :القرار اتخذ خلال فترة الحزب الواحد(في إشارة لحزب الشعب الجمهوري بزعامة أتاتورك)، ولم يكن خيانة للتاريخ فحسب بل أيضا ضد القانون".

وذكرت المحامية في نص الدعوى التي تقدمت بها المحامية إن "تصريحات أردوغان التي قال فيها، إن القرار الذي اتخذ خلال فترة الحزب الواحد لم يكن خيانة للتاريخ فحسب، بل أيضا ضد القانون، تستهدف شخص كلًا من الرئيس أتاتورك ورئيس الوزراء السابق عصمت إينونو".





وأضافت قائلة "وهذا يمثل انتهاكا للقانون رقم 5816 والمادة 257 من القانون التركي، والذي يعطي الحصانة بعدم المساس أو التهجم على أتاتورك لفظيا”.

وقالت أكبينا، في تصريح صحفي، من أمام مقر المحكمة العدلية بمنطقة "تشاغلايان" التي قدمت إليها الدعوى بإسطنبول، "لقد تمت إهانة أتاتورك ورفقائه بشكل واضح، وهذا قرار غير قانوني ولا أساس له على الإطلاق، وسنعمل كل جهدنا على حماية إرث أتاتورك، لهذا تقدمنا بهذه الشكوى".

يأتي هذا التحرك القضائي بعد تحرك مماثل قام به عضوان بحزب الشعوب الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة التركية، ضد علي أرباش، رئيس الشؤون الدينية؛ لقيامه بالهجوم على أتاتورك في خطبة الجمعة من "آيا صوفيا"، كما أن اتحاد المحامين الأتراك طالبه بالاستقالة.

داود أوغلو يتهم أردوغان بالعنصرية

في سياق متصل اتهم أحمد داود أوغلو، رئيس حزب "المستقبل" التركي المعارض، الرئيس أردوغان، بـ"نقل العنصرية التي يمارسه في كافة مناحي الحياة، إلى الأمور الدينية، بعدما قرر من يحق له حضور حفل افتتاح آيا صوفيا للعبادة من عدمه".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الأحد، داود أوغلو، الرئيس السابق لحزب العدالة والتنمية، الحاكم قبل انشقاقه عنه قبل أشهر، خلال مشاركته في إحدى فعاليات حزبه بولاية باطمان، ذات الأغلبية الكردية، جنوب شرقي البلاد، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة.

وقال داود أوغلو في تصريحاته "لقد نقلوا العنصرية والتمييز إلى افتتاح المسجد، وصل بهم الحد لدرجة أنهم يقررون من يدخل بيت الله، ومن لا يدخل، لا أقول هذا لتعذر مشاركتنا في الحفل، وإنما أقوله حزنًا على المستوى الذي وصل إليه هؤلاء".

وأضاف قائلا "لقد نقلوا العنصرية التي يمارسونها في كافة مناحي الحياة إلى ساحات المساجد، وهذا موقف يدعو للحزن والأسف الشديدين".

ووسط عزوف من حلفائه بالخارج، ومعارضيه بالداخل، افتتح أردوغان، مسجد "آيا صوفيا" للعبادة، حيث أدّى المصلون فيه صلاة جمعة أمس.

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وتعتبر هذه أول صلاة بعد 86 عامًا كان فيها متحفًا منذ العام 1934 حينما حولته الحكومة آنذاك من مسجد إلى متحف.

وبحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام التركية، ألقى الخطبة، علي أرباش، حيث صعد المنبر ممسكًا بسيف، السلطان محمد الفاتح، وأم المصلين في الصلاة.

ودعا أردوغان بعض رؤساء الدول للمشاركة في افتتاح "آيا صوفيا"، أبرزهم أمير قطر تميم بن حمد، ورئيس حكومة الوفاق الليبية، المنتهية ولايتها، فايز السراج، ورئيسا البوسنة وأذربيجان، بالإضافة لعدد من رؤساء الدول الأفريقية.

بينما أرسل رئيس الشؤون الدينية، علي إرباش، الدعوة إلى 500 شخصية تركية عامة.

ورغم ذلك لم يحضر أي من حلفاء أردوغان بالخارج، سواء أمير قطر أو السراج، أو حتى الرؤساء الآخرين الذين وجهت لهم الدعوة، كما أن قادة المعارضة بالداخل عزفوا عن القدوم.

ويوم 10 يوليو/تموز الجاري، أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارًا تم بموجبه تحويل وضعية "آيا صوفيا" من متحف إلى مسجد، وفتحه للعبادة.

كما ألغت في ذات الوقت قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1934، والذي قضى بتحويل المكان من مسجد إلى متحف.





الدعوة لعدم إقصاء الأكراد

وفي شأن آخر طالب داود أوغلو بالابتعاد عن كافة السياسة التي من شأنها إقصاء الأكراد من المجتمع، مشيرًا في هذا الصدد إلى "ضرورة استخدام بلغتهم الأم(الكردية) في المدارس والجامعات".

وأشار إلى أن "استخدام اللغة الأم وفي التعليم والحياة الاجتماعية، أمر من شأنه تعزيز التضامن والسلام المجتمعي، وليس العكس، لكن على ما يبدو هناك من ينزعجون من الكردية كلغة خاصة بهذه المجتمعات".

وتابع قائلا "وبالتأكيد لن نكون جميعًا في راحة وطمأنينة في دولة لا يشعر فيها أخوتنا الأكراد بنفس الشيء، فعلينا جميعًا أن ننهي الآلام التي وقعت بالماضي(ضد الأكراد)، وننساها".

وشدد على "ضرورة ألا تستمر تركيا كدولة تتواصل فيها شكاوى المواطنين من الحصول على حقوقهم وحرياتهم الأساسية"