اجتماع أمني رفيع المستوى بالسودان لبحث الأوضاع في البلاد

الخليج 365 - مها التلبالأحد 2020/7/26 05:00 م بتوقيت أبوظبي
يعقد مجلس الأمن والدفاع السوداني برئاسة رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، مساء اليوم الأحد، اجتماعا طارئا لمناقشة الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد.
وقال مصدر لـ"الخليج 365"، فضّل عدم ذكر اسمه، إن "الأوضاع التي تعيشها البلاد بالغة التعقيد، وانعقاد اجتماع لمجلس الأمن والدفاع الدوري له أهمية قصوى".
وأضاف أن "الاجتماع مهم جدا ويكسب أهميته من مناقشة بند يتعلق بالأوضاع الأمنية بالبلاد، حيث نبحث تطورات الأحداث في الخرطوم والغرب والشرق و جنوب كردفان"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
ومجلس الأمن والدفاع يترأسه البرهان ويشمل أعضاء المجلس السيادي الانتقالي، إضافة إلى رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي.
ويختص المجلس بإعداد سياسات الدفاع والأمن، واتخاذ وإصدار القرارات الملزمة لكل أجهزة الدولة فيما يتعلق بأمن ووحدة السودان.
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