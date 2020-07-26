شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هوك: الصراعات بالمنطقة ستتفاقم إذا تم رفع حظر الأسلحة المفروض على طهران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال المبعوث الأمريكي الخاص براين، برينان هوك، إن الصراعات في المنطقة ستتفاقم إذا تم رفع حظر الأسلحة المفروض على طهران.



وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، 26/تموز/2020: لا أحد يعتقد أنه ينبغي لإيران امتلاك القدرة على بيع وشراء الأسلحة التقليدية

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