شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل| توقيف رئيس البرلمان السوداني السابق على خلفية اتهامات بالفساد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوقفت السلطات السودانية، اليوم الأحد، 26/تموز/2020، رئيس البرلمان السابق.



وقالت مصادر إعلامية إن رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، أوقف على على خلفية اتهامات بالفساد.

تفاصيل أوفى لاحقا.

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