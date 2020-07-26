الإعصار "هانا" يضرب جنوب ولاية تكساس الأمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

ضرب الإعصار "هانا" ساحل جنوب ولاية تكساس الأمريكية مساء أمس مصحوبا برياح شديدة سرعتها حوالي 150 كيلو مترا في الساعة وأمواج عاتية.



وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي إن "هانا " أول إعصار بموسم أعاصير الأطلسي لهذا العام .. لافتا إلى أن قوة العاصفة المدارية "هانا" اشتدت صباح أمس وتحولت إلى إعصار من الفئة الأولى.

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وأوضح أن الإعصار وصل أمس إلى جزيرة "بادر" الحاجزة، والتي تقع على مسافة 20 كيلومترا جنوب "بورت مانسفيلد" تصاحبه رياح بلغت سرعتها 150 كيلومترا.

وتوقع المركز اجتياح الأمواج العاتية منطقة كبيرة على امتداد الشاطئ تبلغ حوالي 482 كيلومترا تقريبا من مدينة سارجنت شمالا إلى بورت مانسفيلد في الجنوب.. مشيرا إلى أن الإعصار سيضعف مع تحركه في اليابسة داخل تكساس وعبر شمال شرق المكسيك.

وقال المركز في تقرير قبل ساعة من وصول الإعصار إلى اليابسة: " أنه من المتوقع أن يؤدي الإعصار هانا إلى سقوط أمطار غزيرة، على أجزاء من جنوب ولاية تكساس، وشمال شرق المكسيك"، محذرا من أن هذه الأمطار ستؤدي إلى فيضانات.