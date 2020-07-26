استعدادًا لمعركة «سرت»..الجسر الجوي مستمر.. أرقام جديدة عن مرتزقة أردوغان في ليبيا.. والجيش الليبي ينشر فيديو يوثق نقل مليشيات جدد

في تحدي صريح لكل الأعراف الدولية، واستمرار مسلسل نقل مليشيات ومرتزقة سوريين وجنسيات آخرى إلي ليبيا بهدف القتال بجانب حكومة السراج المدعومة من تركيا، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، إن تركيا مستمرة في نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا، تمهيدا لخوض معركة مدينة سرت ذات الأهمية الإستراتيجية.

وأوضح عبد الرحمن في حديث إلى "سكاي نيوز عربية"، الأحد، أنه حصل على معلومات تفيد بأن تركيا أرسلت في الأسبوع الماضي 400 مرتزق إلى ليبيا، بينما عاد إلى سوريا نحو 250 آخرين في الفترة ذاتها.

وبهذه الأرقام، أصبح إجمالي عدد المرتزقة السوريين الذين أرسلوا إلى ليبيا نحو 16500، علما بأن العدد كان في الأسبوع قبل الماضي 16100، بحسب عبد الرحمن.

ولفت مدير المرصد السوري إلى أن عدد قتلى المرتزقة بلغ 480، من بينهم 34 طفلا. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

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وكان الجيش الوطني الليبي نشر، السبت، مقاطع فيديو جديدة، تظهر نقل مرتزقة جدد من سوريا ليبيا، عبر الطائرات التركية.

وتحدث عبد الرحمن عن 5 آلاف من المرتزقة السوريين الذين عادوا إلى بلادهم، لكنهم يستعدون إلى العودة مجددا لساحات القتال في الدولة التي تمزقها النزاعات، تحضيرا لمعركة "الخليج النفطي"، حسبما قاله قادة الميليشيات التي ينتمي لها هؤلاء المرتزقة.

وقال مدير المرصد إن تركيا كانت تنقل المرتزقة بالسفن والطائرات حتى شهرين، لكن بعد ذلك اكتفت بنقل هؤلاء إلى ليبيا عبر المطارات التركية، ولا سيما مطار إسطنبول.

وأضاف أن المرتزقة السوريين لا ينكرون أنهم يقاتلون في ليبيا، بل يتفاخرون بكونهم رأس الحربة في معارك ميليشيات السراج ضد الجيش الوطني الليبي، ويبررون ذلك بـ"رد الجميل" لمن يقولون إنه ساعدهم، مثل الإرهابي عبد الحكيم بلحاج.