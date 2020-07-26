بعد «صفع كويتي لشاب مصري 3 مرات على وجهه».. أول تعليق من صاحب عمل «وليد» بالكويت بعد تقديم استقالته اعتراضًا على الواقعة!

في واقعة هزت القلوب والمشاعر غضبًا، تعرض مصري مقيم بدولة الكويت يعمل كاشير بجمعية “صباح الأحمد”، لاعتداء بالضرب من قبل مواطن الكويت، وعلى أثره تقدم ناصر ذعار العتيبي، رئيس الجمعية، باستقالته.

والواقعة وثقتها كاميرات المراقبة داخل جمعية "صباح الأحمد"، حيث يعمل الشاب "كاشير"، الأمر الذى أثار غضب ناصر ذعار العتيبى، رئيس الجمعية، حيث تقدم باستقالته نتيجة هذه الواقعة، مشددًا على استيائه من ضياع حقوق الوافدين العاملين فى الجمعية عند الاعتداء عليهم وإهانتهم من قبل المواطنين الكويتيين نتيجة الضغوط القبلية التى تمارس على ضحايا وقائع الاعتداء من أجل دفعهم للتنازل عن تقديم شكاوى رسمية.

وتابع فى حديثه للعاملين الوافدين، "بناء ضغوط قبلية أو ضغوط عائلية، ما نقدر نرد حقوقكم لكم، لذلك والله مافيكم خير إذا قعدتم فى هذة الجمعية، كل ما يهان واحد عندنا، يدق علينا فلان ولا علان، ويضغط على المسكين ويبتزونه بأبسط الأمور".

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واستطرد، فى حديثه عن الراجل المعتدى على الشاب المصرى، "حتى ما عطاه 100 دينار ولا 50 دينار، حتى سلام مو راضى يسلم على راسه، يقولوا مجنون، وين المجنون هذا.. حسبنا الله ونعم الوكيل، فى اللى يمد ايده على واحد مسكين ومستضعف كعياله"، مضيفًا:” المسكين هذا مين يواسيه، هذا المسكين أمانة فى رقابنا يوم القيامة، ولا أتشرف بوجودى فى هذة الجمعية يستقوون على الضعيف"، واختتم حديثه: "مجنون يروح مستشفى المجانين ما يقعد يهين، كل ما صار مشكلة جانا ضغط من ناحية ما، وين أودى وشى من الله عز وجل".

وقال ناصر العتيبي، في تصريح خاص لموقع ”القاهرة 24″، إن الفكرة هنا ليست اعتداء مواطن كويتي على مواطن مصري، ولكنه مواطن اعتدى على حق مواطن، فالمصري في الكويت يعد مواطنًا وليس ضيفًا أو غريبًا.

وأضاف العتيبي، أنه منذ اللحظة الأولى لما حدث يتم التواصل بشكل خاص مع وليد، الشاب المصري الذي تم الاعتداء عليه في الكويت، من قبل وزير الداخلية ووزير التجارة والصناعة الكويتي، نظرًا لما توليه الكويت من اهتمام كبير بكافة الموجودين على الأراضي الكويتية خاصة المصريين، فهم أخوة لنا.