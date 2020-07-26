وفد "القومى لحقوق الإنسان" يجرى جولة ميدانية بمحافظة الوادى الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه استمرارا لجهود المجلس فى تنفيذ خطته وبرامجه لنشر ثقافة حقوق الإنسان بدأ أمس السبت 25 يوليو 2020 بجولة ميدانية بمحافظة الوادى الجديد بعقد لقاء مع عدد من المسئولين التنفيذين بالمحافظة والسكرتير العام بالمحافظة وتم مناقشة الموضوعات والقضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان بالمحافظة، وقد رحب بتواجد بعثة المجلس بالمحافظة، وأثنى على دور المجلس فى حماية حقوق الإنسان وضرورة وجود آليات للتعاون والتنسيق مستقبلًا والحرص على استفادة الكوادر وموظفى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من برامج التوعية الذى يقدمها المجلس خلال الفترة القادمة.
وطلب ممثل وفد المجلس بتوفير مقر لفرع المجلس القومى لحقوق الإنسان بمحافظة الوادى الجديد دعمًا لاستمرار دراسة الواقع المجتمعى وزيادة التواصل مع الأجهزة التنفيذية للانتصاف لحقوق المواطنين، ولقد أبدى سيادته استعداد المحافظة وترحيبها بوجود فرع للمجلس بها .
وعلى صعيد آخر وفى إطار الإعداد للمشاركة فى متابعة انتخابات مجلس الشيوخ قامت بعثة المجلس بعقد دورة تدريبية لعدد من متابعى منظمات المجتمع المدنى الحاصلة على موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات ولقد شملت الدورة على الموضوعات التالية (الإطار التشريعى للعملية الانتخابية فى ظل التعديلات الأخيرة لقانون مجلس الشيوخ وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، حقوق وواجبات المتابع المحلى، الرصد واعداد التقارير والتشبيك مع غرفة عمليات المتابعة).
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