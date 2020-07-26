الإدارية العليا تقضى بعودة نجل حسين صبور لسباق انتخابات مجلس الشيوخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت المحكمة الادارية العليا موضوع - بمجلس الدولة ، بقبول الطعن المقام ،من أحمد حسين فايق صبور المستبعد من سباق انتخابات مجلس الشيوخ بحكم محكمة القضاء الإدارى، وقضت المحكمة بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى والمتضمن استبعاده من انتخابات مجلس الشيوخ. اختصم طعن أحمد صبور رقم 54198 لسنة 66 قضائية عليا، الهيئة الوطنية للانتخابات . Advertisements وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت أمس بقبول الدعويين المقامين من عمر هريدي المحامي، و المطالبة بإلغاء قرار لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة بإدراج اسم المرشح أحمد حسين فايق صبور والمرشح عبد الحي عبيد، بكشف أسماء المقبولين المرشحين بالنظام الفردي لعضوية مجلس الشيوخ، وقضت المحكمة بإستبعاده، لعدم اكتمال إقرار الذمة المالية له ولزوجته و أولاده القصر بشكل صحيح.

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