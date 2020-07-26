شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الوفد : المشروع الوطنى عاد بالخير على الشعب .. ونتائج إيجابية فى الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال المستشار بهاء ابو شقة ، رئيس حزب الوفد ، إن المشروع الوطنى المصرى لتأسيس الدولة العصرية الحديثة، عاد بالخير على حياة المصريين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة بعد تطبيق البرنامج الجاد والطموح للإصلاح الاقتصادى الذى أشادت به الدنيا كلها، ونتج عنه الكثير من تنفيذ المشروعات الإنتاجية وجلب فرص عمل كثيرة للشباب من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقد بدأت نتائج إيجابية تعود على البلاد بعد تنفيذ برنامج الإصلاح وتنفيذ مشروعات عملاقة وضخمة فى مجال التنمية المستدامة التى عادت آثارها ونتائجها على المواطن فى مجالات عديدة ومتنوعة.

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وأضاف ابو شقة في مقال نشره عبر صفحة الحزب الرسمية ، أن مصر هيأت المناخ المناسب للاستثمار والنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، وقد تم ذلك كله من خلال تأسيس بنية تحتية تجذب هذا الاستثمار وتسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادى وتوفير المزيد من فرص العمل، بهدف رفع معدلات النمو الاقتصادى من أجل تحقيق التنمية الشاملة. وقد قامت المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء بالتشجيع الكامل للاستثمار فى البلاد وتذليل كل العقبات التى تواجه المستثمرين.

وتابع رئيس الوفد أن الدولة اهتمامًا بالغاً بتطوير مشروعات التجارة والصناعة، وارتفع حجم هذه المشروعات بشكل لافت للأنظار، وقام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بضخ المليارات من أجل تمويل المشروعات فى صورة قروض، إضافة إلى تجهيز عدد من الوحدات الصناعية الأخرى بتكاليف مالية تتعدى الملايين من الجنيهات، ما يعنى أن هناك جهوداً تنموية شاملة وواسعة تم تحقيقها خلال الست سنوات الماضية، وقد انعكست على مجالات عديدة، من بينها تحقيق نهضة زراعية، ومن أبرزها مشروع استصلاح 1٫5 مليون فدان، إضافة إلى مشروعات الصوب الزراعية الكبري، ومشروع المليون رأس ماشية، ثم إحياء مشروع البتلو.

وأوضح أنه لا يمكن إنكار المشروعات الكبرى لسد النقص فى الغذاء، إضافة إلى تقديم دعم إلى الفلاحين بشكل ملحوظ للاهتمام بالزراعة وتنمية الثروة الحيوانية وحل الكثير من مشاكل الفلاحين مع بنك التنمية الزراعى وجدولة العديد من الديون على عدد كبير من المزارعين. كل هذه الإنجازات شاهدة على أن المشروع الوطنى المصرى يحقق نتائج طيبة على الأرض تعود بالنفع والخير على المواطنين فى كافة المجالات.