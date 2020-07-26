شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دعم مصر : نواب الشعب أغلبية ومعارضة صف واحدا خلف القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر، الحائز علي الأغلبية البرلمانية، أن كل ما يجب أن يعلمه العالم أجمع أن البرلمان المصرى رئيسا ونواب أغلبية ومعارضة يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية المصرية الحكيمة المتمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية بتفويضه لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومى المصرى.

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وقال القصبي في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب العالم مرارا وتكرارا بوجوب سرعة التدخل لحل الأزمة الليبية سياسيا ودبلوماسيا .

وشدد القصبي أن جميع النواب على قلب رجل واحد قد طالبوا من الرئيس السيسي الحفاظ على الأمن القومى وحماية الحدود المصرية، كما أن نواب الشعب أغلبية ومعارضة أكدوا أن الشعب المصرى يؤيدون الشعب الليبى الشقيق فى وجوب عدم تدخل أى قوى أجنبية غير شرعية فى شىئونهم رافضين هدم الدولة الليبية ومؤسساتها وتقسيمها ونهب حقوق شعبها، صرح بذلك المستشار الاعلامى لزعيم الأغلبية أحمد قنديل