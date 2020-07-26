إلزام العاملين بديوان محافظة القاهرة والأحياء بالعودة للعمل - مستند

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، كتابا دوريا حمل رقم 22 لسنة 2020، بشأن عودة الموظفين في الأحياء إلى العمل بداية من اليوم الأحد.
ونص الكتاب الدوري، الذي حصل الخليج 365 عليه، والمرسل لرؤساء الأحياء، على أن: يتم الالتزام بحضور العاملين بإدارات الديوان العام والاحياء، والالتزام بمواعيد العمل الرسمية، وعلى رؤساء الأحياء ومديري الإدارات اتخاذ ما يلزم وذلك ابتداء من الأحد الموافق 26 يوليو 2020.
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