طفل يقتل نفسه شنقًا في قنا.. والتحريات الأولية: حالة اكتئاب

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:
أقدم طفل على الانتحار، اليوم الأحد، عبر شنق نفسه في غرفته بمنزله، دائرة مركز أبوتشت شمالي محافظة قنا.
تلقى اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا بوفاة "جاد. ف. ع" 14 سنة، بعد أن شنق نفسه داخل غرفته في قرية تابعة لمركز أبوتشت شمالي قنا.
وأفادت التحريات الأولية للمباحث، أن الطفل كان يمر بحالة اكتئاب حادة منذ 3 أشهر، حاول على إثرها الانتحار عدة مرات، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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