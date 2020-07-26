"هنجر على مساحة 20 ألف متر".. سحابة سوداء تغطي سماء المنطقة الصناعية بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

يسابق رجال الإطفاء الزمن للسيطرة على حريق هائل اندلع في مخزن بالمنطقة الصناعية لتغطي سحابة سوداء سماء مدينة السادس من أكتوبر، الأحد.

المعاينة الأولية كشفت عن نشوب الحريق في هنجر من الجمالون على مساحة 20 ألف متر، يضم ماكينات وحافلات وكميات كبيرة من الذرة المُعدة للتصنيع.

مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع أكتوبر اللواء رأفت حمدان فرض كردونا أمنيا بمحيط موقع الحريق للحفاظ على سلامة العاملين في المنشآت المجاورة، وتسهيل مهمة رجال الدفاع المدني.

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قوات الحماية المدنية برئاسة اللواء هشام صادق وبمشاركة مدير قطاع إطفاء أكتوبر تعمل على محاصرة مصدر النيران بعد إخلاء المخزن من العاملين.

وجرى تقسيم سيارات الإطفاء المشاركة في عملية الإطفاء إلى مجموعات عمل مصغرة، تتولى كل منها مسؤولية إخماد النيران من جهة لتقليل مدة عملية الإطفاء.

بدوره، يتابع اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة تطورات البلاغ لحظة بلحظة، موجها بتذليل أي عقبات أمام القوات المشاركة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري انتداب لجنة من المعمل الجنائية وفريق من النيابة العامة للمعاينة، والوقوف على ملابسات الحريق كاملة.