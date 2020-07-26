مسؤول باكستاني يُحذر من ارتفاع إصابات كورونا في العيد

حذّر مسؤول صحي باكستاني، الأحد، من ارتفاع عدد الإصابات بكورونا المستجد "كوفيد-19" عقب عيد الأضحى، رغم تراجع عدد الوفيات بالفيروس في البلاد بنسبة 80%.



ووفق المعطيات الرسمية، سجلت باكستان معدل وفيات قياسيا في يونيو بلغ 150 وفاة يوميًا، وأعلن السبت إحصاء 24 وفاة فقط في اليوم السابق.

وقال ظفر ميرزا، المستشار الصحي لرئيس الحكومة عمران خان، إن نحو 6% ممن يجرى فحصهم مصابون بالفيروس، وأضاف في تصريح للصحفيين أن "عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا المستجد تراجع 80% في باكستان".

وقال "ميرزا" إن على الناس عدم الاحتشاد في أسواق المواشي

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قبل عيد الأضحى الذي يبدأ الجمعة في باكستان، وحثّهم على "شراء الأضاحي عبر الانترنت لتجنب ارتفاع عدد الحالات"، مشددا على أن "أي إهمال يمكن أن يفاقم الوضع".

وسجلت باكستان إجمالا أكثر من 270 ألف إصابة بينها 5800 وفاة، لكن مراقبين حذروا من أن تلك الأرقام لا تعكس مدى الانتشار الفعلي للوباء في البلاد، بسبب تردد كثير من الناس في إجراء فحص وانخفاض العدد الإجمالي للفحوص.

من جهته، قال فيصل سلطان الذي يشارك في

وضع خطة الحكومة للتعامل مع الفيروس، اليوم الأحد، إنه جرى استعمال 23 ألف فحص فقط من إجمالي 50 ألفا في آخر 24 ساعة، ولم تقدم الحكومة إجابة مباشرة على الأسئلة حول سبب انخفاض عدد الفحوص.

وتجاهل كثيرون إرشادات التباعد الاجتماعي وتجمعوا في المساجد والأسواق خلال عيد الفطر في مايو، ما ساهم لاحقا في ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد " كوفيد-19"، ودفع تزايد عدد الإصابات منظمة الصحة العالمية إلى الدعوة إلى فرض عمليات إغلاق في أنحاء باكستان.



يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.