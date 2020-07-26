المكسيك: ارتفاع إصابات كورونا إلى 385 ألفًا و36 حالة

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك إلى 385 ألفا و36 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأحد بتوقيت مكسيكو سيتي، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في المكسيك جراء الفيروس بلغت 42 ألفا و645 حالة، بينما تعافى 288 ألفا و819 شخصا من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 21 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان

عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المكسيك.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.