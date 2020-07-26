رئيس مجلس الأمة الكويتي يؤكد استقرار صحة الشيخ صباح الأحمد

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، استقرار الحالة الصحية للشيخ صباح الأحمد الجابر الصبح أمير الكويت. الكويت. قال الغانم في تصريح مقتضب نقلته وسائل الإعلام الكويتية إن ما تصلنا من أخبار بشأن صحة سمو الأمير مطمئنة جدًا ونسأل الله أن يعجل في شفائه ورجوعه إلى وطنه وشعبه قريبًا. إن ما تصلنا من أخبار بشأن صحة سمو الأمير مطمئنة جدًا ونسأل الله أن يعجل في شفائه ورجوعه إلى وطنه وشعبه قريبًا.

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