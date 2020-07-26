الخارجية البريطانية: فرض الحجر الصحي على القادمين من إسبانيا

قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إن بريطانيا تبنت اجراءات سريعة وحازمة لفرض الحجر الصحي على القادمين إليها من إسبانيا، بعد أن سجلت البيانات الأخيرة قفزة كبيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا هناك وفقا لوكالةأنباء الشرق الأوسط.
يرجع إلي أن البيانات في إسبانيا أظهرت قفزة كبيرة بأنحاء البلاد الرئيسية.
وأشار راب، وفقا لما أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، إلي أن السبب وراء اتخاذ بريطانيا قرار فرض الحجر الصحي دون إتاحة بعض الوقت أمام المسافرين،
وأضاف أنه جرى تقييم الوضع الصحي واتخاذ القرار بأسرع ما يمكن بناء علي البيانات، مؤكدا "لا يمكننا تقديم اعتذارات للقيام بذلك، يجب أن نكون قادرين على اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة"، واصفا الخطوة بأنها "استجابة فورية".
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