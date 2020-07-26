العثور علي 20 صارخ كاتيوشا مدفونة تحت الأرض بالعراق

عثرت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، على كدس صواريخ "كاتيوشا" مدفون تحت الأرض، وبداخله 20 صاروخا، في محافظة صلاح الدين الواقعة شمال بغداد وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقالت خلية الإعلام الأمني في بيانلها إنه "ضمن عمليات أبطال العراق بمرحلتها الرابعة، عثرت القطعات المنفذة للواجب ضمن قاطع صلاح الدين، على مخبأ صواريخ كاتيوشا تحت الأرض، بداخله أكثر من 20 صاروخا".
وكانت قيادة عمليات بغداد، قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي عن العثور على صاروخ معد لاستهداف المنطقة الخضراء الحكومية وسط العاصمة بغداد، فيما أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الخميس الماضي، عن ضبط طائرة مسيرة تحمل متفجرات في منطقة الجادرية، قرب المنطقة الخضراء.
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