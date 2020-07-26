اخبار العالم

التحفظ على أموال 10 من مشاهير السوشيال ميديا في الكويت ومنعهم من السفر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أصدر النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي قراراً بالتحفظ على أموال 10 متهمين مشهورين من مشاهير السوشيال ميديا مع منعهم من السفر. وقال مصادر صحفية كويتية إن هذا القرار جاء على خلفية الشكوى المقدمة من وحدة التحريات المالية ضد المذكورين بعدما تبين تضخم حساباتهم البنكية.

وكانت الصحف الكويتية قد اشارت في وقت سابق الى أنه بعد رصد وتتبُّع وتحرياتٍ استمرت عدة أشهر، تمكنت أجهزة الأمن في الكويت من

إلقاء القبض على شبكة غسيل أموال، بعد مداهمتها شاليهاً في منطقة بنيدر يقطنه الرأس المدبر للشبكة، المتهم الرئيسي الذي كشفت عنه الصحف أنه وافد إيراني متزوج من مواطنة كويتية، وأن تلك الشبكة مرتبطة بحزب الله اللبناني.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في حينها إن ضبط تلك الشبكة جاء بعد تتبع تحركات أفرادها في

Advertisements
عدة مناطق بالبلاد، مبينة أن الأجهزة داهمت أربعة مواقع أخرى يستخدمها المتهم، وهي منزل، ومزرعة بالوفرة، وشقتان في العاصمة والسالمية، وقامت بتفتيشها وتحفظت على بعض ما فيها.

وأوضحت الداخلية في بيان لها أن نتائج التفتيش انتهت إلى العثور على سيارات فارهة وكلاسيك مخزنة في المزرعة، ودراجات رباعية الدفع، وساعات ومجوهرات ثمينة، ومبالغ مالية بالعملة المحلية وغيرها، فضلاً عن عدد من كراتين الخمور.

وأكدت أن التحقيقات مستمرة للتوصل إلى جميع المتورطين وكشف باقي أفراد الشبكة الذين أداروا تلك العمليات المشبوهة، لإحالتهم إلى جهات الاختصاص القضائية بعد الانتهاء من التحقيقات.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحفظ على أموال 10 من مشاهير السوشيال ميديا في الكويت ومنعهم من السفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا