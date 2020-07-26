كينيا تعتقل شرطيين بعد واقعة إطلاق نار.. وتبدأ التحقيق

أعلنت الشرطة الكينية اليوم الأحد إلقاء القبض على اثنين من أفرادها وفتح تحقيق بعد حادث إطلاق نار في مقاطعة جاريسا بشرق البلاد، وفقًا لوكالة رويترز.

وقالت الهيئة المستقلة للرقابة على الشرطة، وهي هيئة تأسست للتحقيق في أي أعمال وحشية من ارتكاب أفراد الشرطة، مساء السبت إنها أرسلت أيضًا محققيها إلى

جاريسا.

وأعلنت الشرطة إلقاء القبض على اثنين من أفرادها بسبب حادثة إطلاق نار في سوق سوكو نجومبي في ناحية جاريسا وأن المفتش العام أمر بإجراء تحقيق.

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وأضافت الشرطة المفتش العام وجه أيضا مديرية التحقيقات الجنائية للقيام بفحص الأسلحة النارية التي

استخدمها هذان الفردان.

وقال عضو مجلس النواب عن جاريسا ايدن دوالي على تويتر إن الشرطة قتلت ايدن عبدي مادوبي ومحي الدين أدو شيبين يوم السبت خلال ”مهمة اعتقال، دون أن يذكر تفاصيل أخرى.

وقالت منظمة العفو الدولية إن الشرطة الكينية قتلت ما لا يقل عن 100 شخص في عام 2020، منها 21 حالة تتعلق بمخالفات قيود كوفيد-19، مثل انتهاك حظر التجول أو عدم وضع الكمامة.