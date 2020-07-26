موظفو القنصلية الأمريكية في تشنغدو يغادرون وسط إجراءات أمنية مشددة

استكمل موظفو القنصلية الأمريكية في تشنغدو بالصين إخلاء المبنى يوم الأحد فيما لا تزال الإجراءات الأمنية مشددة في الخارج، قبل إغلاق المكان غدًا الإثنين بناءً على أوامر بكين مع استمرار تدهور علاقات البلدين، وفقًا لوكالة رويترز.
ورغم ارتفاع درجات الحرارة اصطف عدد من الأشخاص في الشارع الذي تقع فيه القنصلية وتنتشر على جانبيه الأشجار وعلى الرصيف المقابل للمدخل مع عشرات من رجال الشرطة الذين ارتدى بعضهم الزي الرسمي وبعضهم ملابس مدنية.
وأدى إغلاق القنصلية الصينية في
وأمرت الشرطة الناس بالتحرك عندما تشكلت الحشود خارج القنصلية، حيث التقط المارة صورا ومقاطع فيديو لما توقعوا أنتكون آخر مرة يكون فيها المبنى بعثة دبلوماسية أمريكية. وتم إغلاق الشارع أمام حركة المرور باستثناء السيارات القنصلية أو سيارات الشرطة.
وأمرت الصين يوم الجمعة بإغلاق قنصلية تشنغدو في إقليم سيتشوان بجنوب غرب البلاد. وهذا يعني إعطاء مهلة لإخلاء المبنى حتى الساعة العاشرة صباحا (0200 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين، وفقًا لرئيس تحرير صحيفة شعبية تديرها الدولة.
وفي هيوستون يوم الجمعة شوهدت مجموعة من الرجال يرافقهم مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية وهم يفتحون بابا للقنصلية الصينية عنوة بعد وقت قصير من انتهاء مهلة إغلاق القنصلية التي وصفها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأنها وكر للتجسس وسرقة الملكية الفكرية.
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