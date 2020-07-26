كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك “الصراعات في سوريا وأماكن أخرى ستتفاقم إذا تم رفع حظر الأسلحة المفروض على طهران” واضاف “السماح بانقضاء حظر الأسلحة على إيران سيقوض بشدة السلم والأمن في الشرق الأوسط”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الأميركي الخاص بإيران: الصراعات في سوريا وأماكن أخرى ستتفاقم إذا تم رفع حظر الأسلحة المفروض على طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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