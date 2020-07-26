بالفيديو.. مسؤول أمن إيراني يبصق على فتيات في الشارع بسبب الحجاب

أثار مقطع فيديو متداول في إيران يوثق اعتداء مسؤول بالاستخبارات على عدد من الفتيات في مدينة كرمانشاه (غرب) ضجة واسعة بين المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط تنديد من الإيرانيين بممارسات القمع من قبل سلطات النظام وخاصة ضد الفتيات والنساء.

وشارك عدد كبير من المواطنين في إيران مقطع الفيديو والذي أظهر اعتداء مسؤول أمني على عدد من الفتيات بسبب عدم التزامهن بالحجاب، حيث بدأ بتوجيه السباب والاعتداء اللفظي عليهن، من قبيل ”أين أهلوكن غير الشرفاء“، وحتى أنه بصق على الفتيات.

وطالبت زوجة المسؤول الذي عرّفته كأحد عناصر الاستخبارات الإيرانية الفتيات بالاعتذار لزوجها لعدم تصعيده الأمر، بينما رفضت الفتيات الاعتذار، وسط احتجاجهن وصراخهن على أسلوب تعامل المسؤول معهن وتوجيهه السباب والاعتداء اللفظي، مرددين ”هذا ليس من شأنك، ولا يجب عليك القيام بهذا“.

وأشار مقطع الفيديو إلى حضور سيارة من الشرطة في الواقعة، حيث بدأ المسؤول بإبلاغ الشرطي بالموقف وتحريضه على اعتقال الفتيات، بينما أكدت الفتيات للشرطي أن المسؤول اعتدى عليهن وبصق على وجوههن.

Advertisements

بدورهم تفاعل الإيرانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو بموجة من الغضب، إذ انتقدوا ممارسات السلطات مع المواطنين وخاصة الفتيات، ومنهم الناشطة الإيرانية البارزة، مسيح علي نجاد، التي كتبت على ”تويتر“ بعد مشاركة الفيديو ”إن الجمهورية الإسلامية ليست خياري، لأنها تجيز مضايقة الفتيات من قبل المؤيدين للنظام باسم الدعوة للفضيلة، والواقع أن هذا النظام حول حياة النساء في إيران إلى جحيم“.

وعلقت المواطنة صاحبة حساب ”فريبا رسوليان“ على مقطع الفيديو ”لقد سجلت هذا المقطع إحدى الفتيات الشجاعات في كرمانشاه والذي يوثق الاعتداء العنيف من قبل عناصر الاستخبارات والأمر بالمعروف، وذلك بعدما اعتدى أحدهم على فتيات يبلغن من العمر 16 عاما ووجه لهن السباب العلني السافر الذي عجزن عن الرد عليه“.

وشارك المواطن الإيراني محمد سروري مقطع الفيديو عبر تويتر وكتب ”اعتداء وبصق مسؤول بالاستخبارات على فتيات يبلغن من العمر 16 عاما في كرمانشاه، إن هذا ليفطر قلب الإنسان“.

وتفرض السلطات في إيران الحجاب الإجباري على الفتيات والنساء منذ عام 1979، فيما تؤكد منظمات حقوقية تعمد السلطات الإيرانية استخدام عدم الالتزام بالحجاب كأداة للقمع، والذي ينتهي بسجن العديد من الناشطات.