بعد توقف 5 أشهر بسبب كورونا ..الأردن يستأنف الرحلات الجوية لـ20 دولة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 يوليو 2020 04:16 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

كانت الحكومة الأردنية حددت الثلاثاء الماضي قائمة بـ”الدول الخضراء”، أي البلدان ذات الوضع الوبائي المنخفض الخطورة وسيسمح بالسفر منها وإليها، وتضم اللائحة 22 دولة بينها 12 دولة كانت تربطها رحلات مباشرة مع الأردن.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو إنه اعتبارا “من الخامس من أغسطس/آب المقبل ستكون الرحلات (الجوية) متاحة من وإلى الأردن إلى دول محددة”.

أضاف مستو للتلفزيون الرسمي “قناة المملكة” أن “هيئة تنظيم الطيران المدني أبلغت مشغلي شركات الطيران في العالم أن المطارات الأردنية جاهزة لاستقبال الرحلات الدولية من بعض الدول المختارة بناء على منهجية أعدتها وزارة الصحة سابقا تعتمد على الوضع الوبائي” لهذه الدول.

وتشمل لائحة الدول الخضراء النمسا وكندا والصين وقبرص والدنمارك وإستونيا وجورجيا وألمانيا وغرينلاند وآيسلندا وإيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا وماليزيا ومالطا وموناكو ونيوزيلندا والنروج وسويسرا وتايوان وتايلاند.

أوضح مستو أن “القادمين من الدول الخضراء لن يحتاجوا إلى حجر صحي مدته 14 يوما، إنما هناك إجراءات منها فحص البي سي آر قبل المغادرة”، مشيرا إلى أن “قائمة الدول الخضراء قد تتغير كل أسبوعين”.

من جهته، أكد وزير النقل الأردني خالد سيف أن “وزارة الخارجية تبحث مع الدول التي تقع ضمن القائمة الخضراء تسيير الرحلات معها”، موضحا أن “الأردن بانتظار النتائج لتأكيد تسيير الرحلات”.

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وتابع أن “الطائرات ستعمل عند إعادة فتح المطارات بسعتها الكاملة”.

وقال إن “المسافر القادم للأردن سيتعهد بأنه قد قضى 14 يوما في الدولة الخضراء، وهناك غرامة 10 آلاف دينار (أكثر من 14 ألف دولار) إذ تبين أن المعلومات غير دقيقة”.

أضاف “حرارة المسافرين ستقاس عبر 5 أجهزة مسح حراري، فيما سيكون هناك 11 محطة في المطار لأخذ عينات بي سي آر، و22 كاونترا مخصصة للتسجيل في المختبر واستلام نتائج الفحوصات”.

وعلقت السلطات الأردنية في 17 آذار/مارس الماضي الرحلات الدولية وأغلقت المطارات حتى إشعار آخر، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومنذ ذلك الحين سيرت المملكة رحلات استثنائية تم خلالها إعادة أكثر من 20 ألف أردني كانوا عالقين في الخارج. كما تمت إعادة نحو 25 ألف عربي وأجنبي من الأردن إلى بلدانهم.

وما زال الأردن بمنأى نسبيا من تفشي واسع للوباء مع تسجيله 1154 إصابة مؤكدة بالفيروس و11 حالة وفاة، بحسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة.