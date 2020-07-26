نتنياهو يحذر سوريا ولبنان ويتوعد حزب الله

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة

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وقال نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية ،اليوم الأحد ،”في الجبهة الشمالية نحن نعمل وفقا لسياسة متسقة مفادها أننا لن نسمح لإيران بالتموضع عسكريا على حدودنا الشمالية”.

وأضاف: “سوريا ولبنان تتحملان المسؤولية عن أي اعتداء على إسرائيل ينطلق من أراضيهما”.

ولوح نتنياهو بأن إسرائيل “لن تتسامح مع أي مساس” بقواته، مشيرا إلى أنه يجري باستمرار جلسات لتقييم الموقف مع وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي.

وتابع: “الجيش الإسرائيلي مستعد للرد على أي تهديد كان”.

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وتأتي تصريحات نتنياهو في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته، بما فيها نشر الدبابات، قرب الحدود اللبنانية تحسبا لهجوم انتقامي يتوعد به حزب الله اللبناني ردا على مقتل أحد عناصره في غارات يقال إنها إسرائيلية استهدفت مواقع قرب العاصمة دمشق قبل أيام.

وقالت قنوات تلفزة عبرية إن الجيش الإسرائيلي يتحسب لهجمات من حزب الله خلال الأيام المقبلة وقبل حلول عيد الأضحى.

لكنها أشارت إلى أن الهجمات من حزب الله ليست مؤكدة ومع ذلك يواصل الجيش حالة التأهب.

ورغم تعزيزات الجيش الإسرائيلي على الحدود إلا أنه لم يتم الطلب من السكان تغيير نمط حياتهم اليومي.