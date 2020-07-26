كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر علاج 10000 مصاب بكورونا.. الإمارات تعزز قدراتها في مواجهة الوباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عززت دولة الإمارات، قدراتها في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، بينما تواصل جهودها الكبيرة، ودورها الإنساني بتقديم المساعدات للدول في مناطق العالم المختلفة.

وكان المستشفى الباكستاني- الإماراتي العسكري، يعد نموذجاً مشرفاً لنجاح مشاريع دولة الإمارات التنموية والإنسانية، لمساعدة الشعوب والدول في مواجهة الأمراض والأوبئة والكوارث الطبيعية.

وبلغت تكلفة المستشفى الباكستاني الإماراتي العسكري، 108 ملايين دولار أمريكي، حيث جاء تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية لجمهورية باكستان الإسلامية، ودعم القطاع الصحي فيها، وبمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

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وتمكن المستشفى خلال الأشهر الماضية من استقبال وعلاج أكثر من 10 آلاف حالة مصابة بفيروس «كورونا» المستجد، حيث تم تخصيص كامل أجنحة وأقسام المستشفى لعزل ورعاية المصابين.

ويبرز اسم المستشفى اليوم كونه أحد أهم المستشفيات الرئيسية، التي تسهم بفعالية كبيرة في جهود الحكومة الباكستانية لمكافحة فيروس «كورونا»، من خلال الاستفادة من الإمكانات الكبيرة والجاهزية العالية، التي يمتلكها المستشفى لتقديم الخدمات العلاجية والاستشفائية للمصابين بالمرض.

ويعد المستشفى من أكبر المشاريع التنموية الصحية، التي تم تنفيذها في جمهورية باكستان الإسلامية في السنوات الأخيرة.