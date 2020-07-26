كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كينيا تعتقل شرطيين بعد حادث إطلاق النار وتفتح تحقيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت خدمة الشرطة الوطنية الكينية، أن الشرطة ألقت القبض على ضابطي شرطة وفتحت تحقيقًا بعد "حادثة إطلاق نار" في مقاطعة جاريسا بشرق البلاد.

وقالت الخدمة مساء السبت، إن هيئة الرقابة الشرطية المستقلة، وهي هيئة أنُشئت للتحقيق في حالات وحشية الشرطة، أرسلت محققيها إلى جاريسا، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت خدمة الشرطة الوطنية، أنه تم اعتقال ضابطين بسبب حادثة إطلاق نار في سوق سوكو نغومبي داخل بلدة جاريسا وأن المفتش العام أمر بإجراء تحقيق.

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وأوضحت: "وقد وجه المفتش العام إدارة التحقيقات الجنائية بالمثل لإجراء تحليل الطب الشرعي للأسلحة النارية التي يستخدمها الضباط".

وقال عضو مجلس النواب جاريسا، عدن دوالي، في تغريدة على "تويتر"، إن الشرطة قتلت عدن عبدي مادوبي ومحي الدين أدو شبين يوم السبت خلال "مهمة اعتقال". ولم يذكر تفاصيل أخرى.

أثار الناشطون الدوليون مخاوف بشأن سلوك الشرطة في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، بما في ذلك خلال قيود الإغلاق.